W szpitalu tymczasowym brakuje rąk do pracy. "Tylko z wami będziemy mogli stawić czoła epidemii"

Szpital tymczasowy w Szczecinie szybko zapełnił się pacjentami. Chociaż placówka ruszyła chwilę przed świętami, to już dwa z trzech pięter są zajęte. Pacjentów przybywa, a personelu zaczyna brakować. - Gorąco apelujemy o pomoc, wsparcie i zgłoszenia do pracy. Tylko z wami będziemy mogli stawić czoła epidemii - mówią władze szpitala.

- Przez ten tydzień na łóżkach tlenowych zapełniliśmy dwa piętra pacjentami, co oznacza, że choroba wcale a wcale nie jest w odwrocie. To nie są chorzy, którzy mają lekki przebieg choroby - mówiła dr n. med. Magda Wiśniewska, kierownik szpitala tymczasowego.

Dodała, że wkrótce może zabraknąć personelu pielęgniarskiego. - Jest nas cały czas za mało. O ile udało nam się zachęcić do pojedynczych dyżurów lekarzy z naszego szpitala i szpitali ościennych, o tyle cały czas borykamy się z problemem personelu pielęgniarskiego – stwierdziła Wiśniewska.

Szpital tymczasowy w województwie zachodniopomorskim został uruchomiony w jednej z dwóch lokalizacji. W ubiegłą środę pierwsi pacjenci trafili do budynku M szpitala klinicznego nr 2 na szczecińskich Pomorzanach. W czwartek – jak poinformowała dr Wiśniewska – było 52 pacjentów na łóżkach tlenowych i 5 na łóżkach respiratorowych. Trafiają tu głównie seniorzy po 80. roku życia. Lekarka dodała, że personel spodziewa się "poświątecznej fali zachorowań". Zaznaczyła, że wkrótce uruchomione mają być kolejne łóżka. - Ale na te kolejne łóżka już niestety nie starczy nam personelu pielęgniarskiego. Nasz personel pielęgniarski i ratowniczy cały czas pozostaje w izolacjach i kwarantannach, dlatego zwracamy się z apelem i prośbą, żeby (zgłaszali się- red.) wszyscy, którzy chcieliby wziąć tu dyżury choćby po kilka, kilkanaście godzin – mówiła dr Wiśniewska.

Pomóc może każdy

"Liczymy także na zgłoszenia wolontariuszy, którzy będą podejmowali się różnych prac – zależnie od naszych potrzeb i swoich możliwości. Nie twierdzimy, że to łatwa praca. Obciążenie fizyczne i psychiczne daje się odczuć już w pierwszym dniu pracy. Ale bez Was, Waszego doświadczenia, zaangażowania i wiedzy nie damy rady uratować tych, którzy na nas liczą" - napisano.

Pomóc mogą też osoby, które wcześniej nie miały do czynienia z branżą medyczną. Taką osobą jest między innymi Piotr Ostrowski, salowy, który przed pandemią pracował w branży turystycznej.

- Do tej pory pracowałem, a w zasadzie wypełniałem swoją wspaniałą pasję podróżowania i przyjmowania turystów jako przewodnik i tez pilot wycieczek, ale wiemy jak sytuacja wygląda. Przyszedł wirus, od tego czasu jest lockdown i osoby takie jak ja pracy nie mają, dlatego usłyszawszy o poszukiwaniu osób do pracy właśnie w tym miejscu zainteresowałem się tym i zdecydowałem się ostatecznie tutaj pracować, co jest dla mnie wielką przygodą - mówił podczas czwartkowej konferencji.