Od soboty szpital wojskowy w Szczecinie tylko dla chorych na COVID-19

Szpital wojskowy w Szczecinie od soboty będzie przyjmował wyłącznie pacjentów zakażonych koronawirusem. - Pacjenci, którzy nie mogą zostać jeszcze wypisani do domów, zostaną przeniesieni do innych placówek, wstrzymane zostaną planowe zabiegi - mówi rzecznik szpitala.

- Szpital ma kilka dni na przygotowanie się. Już wdrożone zostały procedury, które do soboty pozwolą na osiągnięcie gotowości do leczenia zakażonych koronawirusem. Oznacza to przeorganizowanie pracy szpitala. Pacjenci, którzy przebywają obecnie w szpitalu a nie mogą zostać jeszcze wypisani do domów, zostaną przeniesieni do innych placówek, wstrzymane zostaną placowe zabiegi i przyjęcia nowych pacjentów - przekazał Marcin Górka, rzecznik prasowy 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie.