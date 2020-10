Mają skierowanie, na wykonanie testu na koronawirusa muszą czekać kilka dni

- Miałam kaszel i gorączkę od kilku dni, więc zwróciłam się do lekarza. Po teleporadzie skierował mnie na test w kierunku COVID-19 – opisuje nam jedna z pacjentek. W ubiegły piątek zadzwoniła, by umówić się na test. – Powiedziano mi, że muszę czekać cztery dni – twierdzi.

Reporterka TVN24 w Szczecinie Alicja Rucińska zadzwoniła do obu punktów pobrań w mieście, by zweryfikować informacje od pacjentów. Dzwoniła we wtorek – w jednym punkcie zaproponowano jej termin w piątek, w drugim w sobotę.

Wszystkiego brakuje, a chorych coraz więcej

- Zdajemy sobie sprawę, że na takie miasto jak Szczecin dwa punkty to za mało. Trwają rozmowy, by tych punktów było więcej i by wydłużyć godziny pracy. Nie jest to łatwe, bo brakuje ludzi – mówi Małgorzata Koszur, rzecznik prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ.