Zastosowali "bardzo agresywne leczenie" i uratowali życie pacjentki z koronawirusem

Była w bardzo ciężkim stanie. Kilka dni po przyjęciu do szpitala w Szczecinie trafiła na OIOM. Lekarze zastosowali "agresywne leczenie". Podłączyli chorą do ECMO, czyli aparatury zastępującej pracę serca i płuc. Udało się. Kobieta oddycha już samodzielnie.

Podczas czwartkowej konferencji dr n. med. Zenon Czajkowski, lekarz kierujący oddziałem anestezjologii szpitala wojewódzkiego w Szczecinie zaznaczył, że ECMO to metoda "bardzo agresywnego leczenia". Wymaga ona o wiele większej pracy lekarzy i pielęgniarek, którzy m.in. muszą zachować reżim sanitarny nawet w przypadku nagłej interwencji, gdy trzeba zdążyć dobiec do chorego. - Było do wyboru – albo pozwolić tej chorej umrzeć, albo ratować jej życie. Wybraliśmy wersję ratowania życia – powiedział dr Czajkowski, zapytany o to, dlaczego lekarze zdecydowali się na tę metodę leczenia.