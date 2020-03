Szczecinianie za darmo drukują przyłbice ochronne dla medyków. Brakuje im materiału

- Wszystko to powstaje w różnych miejscach, a potem łączone jest do kupy i jako gotowa przyłbica dostarczone do szpitala – opowiada nam Łukasz Wiśniewski, drukarz 3D i pomysłodawca akcji. – Jestem w kontakcie z dyrektorami większości szpitali z województwa zachodniopomorskiego i oni zgłaszają mi zapotrzebowania - wyjaśnia.

Drukarkami walczą z koronawirusem

Nie tylko Szczecin

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej prof. Marek Gzik powiedział w czwartek: "Zwracam się z apelem, do tych osób, które mają drukarki 3D. Potrzeby służby zdrowia, jeżeli chodzi o przyłbice, są przeogromne. Wczoraj zwróciła się do mnie duża grupa lekarzy z prośbą o przyłbice. My niestety z uwagi na czas potrzebny do wydruku elementów jesteśmy ograniczeni z liczbą możliwych do wyprodukowania przyłbic. Potrzebujemy wsparcia tych wszystkich, którzy mogą się włączyć w produkcję. My to wszystko skoordynujemy, powiemy co należy zrobić i w jaki sposób. Liczę, że dzięki waszemu wsparciu będziemy mogli razem wyprodukować znacznie więcej przyłbic. Musimy wspomóc lekarzy i personel medyczny w tej niełatwej walce z COVID-19" – powiedział prof. Marek Gzik.