Była kwiaciarnia na lodzie, teraz są kursy jazdy na łyżwach. "Walczymy o przetrwanie"

Właściciel lodowiska przy ul. Botanicznej na Osiedlu Majowym w Szczecinie za wszelką cenę stara się ominąć rządowe restrykcje. Zaczęło się od magazynu kwiatów. Osoby, które tam przychodziły najpierw musiały kupić kartę wstępu do magazynu z kwiatami, który znajdował się na tafli lodowej. Kosztowało to od 12 do 17 złotych w zależności od "wielkości kwiatu". Żeby odebrać swojego kwiatka, konieczne było wjechanie na środek tafli.