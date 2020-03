W Szczecinie też będą badać próbki na obecność koronawirusa. "Cztery godziny zamiast trzech dni"

Obecnie chorzy z podejrzeniem zarażenia koronawirusem w województwie zachodniopomorskim czekają na wyniki badań aż do trzech dni, co znacznie utrudnia diagnostykę i leczenie takich osób. W regionie nie było bowiem sprzętu, który pozwalałby na sprawdzanie próbek pobranych od pacjentów i trzeba było wysyłać je do laboratoriów poza województwem.

Pacjenci czekają teraz nawet trzy dni

Właśnie do tego szpitala w poniedziałek dotarł specjalistyczny sprzęt do badania próbek na obecność koronawirusa. Jak informuje nas Iżakowski, we wtorek będzie on montowany i konfigurowany, w środę personel będzie szkolony z używania sprzętu, a pierwsze próbki będą badane w czwartek.