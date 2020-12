Jeszcze niedawno jeździł w karetce, teraz leży pod respiratorem

Co przekonuje do oddania osocza?

Co przekonuje do oddania osocza? TVN24

"Nie chcemy przeżywać tego, co rodzina Karola"

Jak podkreśla Kubiak, o powrót Karola do zdrowia walczą nie tylko jego koledzy z pracy, ale także rodzina. – Ma żonę, dzieci. Wszyscy to bardzo przeżywamy i staramy się wspierać jego małżonkę – opowiada Kubiak.

Stąd też kolejny apel o to, by nie ukrywać faktów przed medykami. – Chcemy wieczorem, po pracy, wrócić do domu cali i zdrowi i nie przeżywać tego, co teraz przeżywa rodzina Karola – mówi Kubiak.