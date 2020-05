Nad morzem słońce, w górach zima. Hotele otwarte, tłumów nie ma. "Gości można policzyć na palcach jednej ręki"

Pierwszy słoneczny weekend po otwarciu hoteli zachęcił turystów do podróży. Chociaż epidemia COVID-19 trwa, część osób ruszyła w polskie góry i nad morze. Właściciele hoteli muszą jednak nadal pamiętać o wytycznych związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym.

Mimo że obiekty są otwarte, właściciele nie mogą zapewnić większych rozrywek swoim klientom ze względów epidemiologicznych. Mogą więc udostępnić jedynie nocleg i zagwarantować doniesienie posiłku do pokoju - restauracje bowiem nadal są zamknięte. Tak jak siłownie, baseny, przestrzenie rekreacyjne, czy spa.

Nad morzem

Nad polskim morzem można zauważyć spacerowiczów, większość to jednak mieszkańcy. Właściciele hoteli nadmorskich nie ukrywają, że obłożenie sięga góra 10 procent.

Turystów przyciągały zawsze nadmorskie dania, chcieli zjeść rybę, spotkać się w restauracji. Teraz nie ma takiej możliwości i - jak mówią hotelarze - oprócz strachu przed epidemią to właśnie może być jednym z powodów małej liczby gości.

W Tatrach zima

Nie zniechęca to jednak turystów, którzy przyjechali, by spędzić weekend na Podhalu. Chętnych nie ma jeszcze aż tylu co zwykle o tej porze roku, ale właściciele pensjonatów i kwater już w zeszłym tygodniu zaczęli odbierać telefony z pytaniami o nocleg.