Wykradali maseczki ze skrzynek pocztowych. "To samo może się wydarzyć podczas wyborów"

"Dramat!!!" – tak kradzież maseczek ochronnych ze skrzynek pocztowych mieszkańców podsumowuje wiceprezydent Świnoujścia (Zachodniopomorskie). Złodziei nagrał monitoring i jeszcze tego samego dnia zostali namierzeni. Prezydent miasta ostrzega jednak: to pokazuje, jak łatwo dostać się do korespondencji mieszkańców.

Na nagraniu z monitoringu, które przekazał nam Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia, widać trzy osoby – dwie kobiety i jednego mężczyznę – z łatwością włamujących się do skrzynek pocztowych i wyciągających z nich maseczki. Mężczyzna ma bejsbolówkę naciągniętą na oczy, a kobiety kaptury. To jednak nie ukryło skutecznie ich tożsamości.

500 złotych mandatu

Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia w wypowiedzi dla "Kuriera Szczecińskiego" zwraca uwagę na jeszcze jeden niepokojący aspekt tej kradzieży. – Niestety, zdarzenie to pokazuje, jak łatwo jest dostać się do skrzynek pocztowych i jak słabo są one zabezpieczone. Zwykli chuligani, niepoważni ludzie nie mieli problemu, żeby ukraść maski. Mamy poligon doświadczalny, co może wydarzyć się podczas wyborów - ocenił.