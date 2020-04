Życzenia urodzinowe usłyszeli przez megafon. "Wita was Straż Miejska Koszalin"

W niedzielę w środku dnia mieszkańców ulicy Krzywoustego w Koszalinie zaskoczył komunikat nadany przez strażników miejskich. Co pewnie jeszcze bardziej ich zdziwiło, nie dotyczył on bezpośrednio sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym, choć, o czym za chwilę, był z nią związany.

Życzenia z ulicy

- Kochani rodzice, chociaż jesteśmy tak daleko, sercem jesteśmy blisko was - zapewniła na nagraniu pani Krzysztofa. - Mamy nadzieję, że niedługo się spotkamy - słychać było głos wnuka Daniela. Wszyscy życzyli między innymi dużo zdrówka i zapewniają: bardzo was kochamy.

Na koniec strażnicy sami dołączyli się do życzeń. - Musimy wytrwać w tych ciężkich czasach, żeby dojść do lepszych - zakończył funkcjonariusz.

Nagranie niecodziennych życzeń trafiło do redakcji koszalininfo.pl, a ta umieściła je w sieci. Internauci byli zachwyceni i chwalili strażników miejskich za dobry uczynek w ciężkich czasach. - To nagranie rozgrzewa serce - napisała jedna z czytelniczek koszalińskiego portalu.

Podziękowania dla komendanta

- Próbowaliśmy się dodzwonić najpierw do urzędu miasta. Potem do głowy przyszła nam straż miejska - opowiada pani Agnieszka, siostra pani Krzysztofy. - Po godzinie komendant Piotr Simiński oddzwonił do nas i powiedział, że przychylą się do naszej prośby. Byliśmy szczerze zaskoczeni - relacjonuje kobieta i podkreśla, że żadnych znajomości w koszalińskiej straży miejskiej nie ma.