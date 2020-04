Kolejni pracownicy zakażeni koronawirusem, zmarli dwaj pensjonariusze

Testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych siedmiu osób pracujących w Domu Pomocy Społecznej "Polanki" w Gdańsku. Dotąd COVID-19 zdiagnozowano u 15 podopiecznych i 11 pracowników. W ciągu ostatniej doby zmarło dwóch pensjonariuszy. Jeden z nich był zakażony koronawirusem, jednak nie było to bezpośrednią przyczyną śmierci.

Pomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Tomasz Augustyniak poinformował w środę rano o ośmiu nowych zakażeniach koronawirusem w regionie. Wśród chorych siedem osób to pracownicy Domu Pomocy Społecznej "Polanki". To dwie starsze kobiety oraz trzy kobiety i dwóch mężczyzn w średnim wieku. Wszystkie te osoby były objęte kwarantanną. - Podczas powtórnego badania opiekunów, którzy w swoich domach oczekują na możliwość rozpoczęcia pracy, otrzymano wyniki pozytywne. Służby sanitarne poinformowały nas, że do tej pory z 15 pracowników, którzy byli badani w kierunku koronawirusa, 9 otrzymało pozytywny wynik. Czekamy na wyniki pozostałych sześciu osób - powiedziała Olimpia Schneider z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Powiadomiła również, że w ciągu ostatniej doby zmarło dwóch podopiecznych Domu Pomocy Społecznej "Polanki", jednak koronawirus nie był przyczyną ich śmierci. Obu pensjonariuszy chorowało przewlekle.

Jedna z tych osób w chwili śmierci przebywała w ośrodku. Druga, ze względu na zakażenie, hospitalizowana była w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.

- Osoba ta trafiła do nas, ponieważ zdiagnozowano u niej COVID-19. Bezpośrednią przyczyną jej śmierci były jednak inne schorzenia, na które cierpiała - przekazała Małgorzata Pisarewicz, rzeczniczka Szpitali Pomorskich.

"Podopieczni są bezpieczni"

W Domu Pomocy Społecznej "Polanki" przebywa aktualnie 59 pensjonariuszy, którymi opiekuje się 11 pracowników. W szpitalu zakaźnym na ulicy Smoluchowskiego cały czas pozostaje 16 osób. Olimpia Schneider zapewnia, że podopieczni, którzy pozostali w domu pomocy, są bezpieczni. - Plany wymiany opiekunów w domu pomocy społecznej, pomimo dynamicznego rozwoju sytuacji, nie uległy zmianie. Opracowane procedury gwarantują zachowanie ciągłości opieki nad podopiecznymi placówki. Wszyscy przebywający w domu pomocy społecznej są pod ciągłą opieką lekarzy ze szpitala Marynarki Wojennej. Lekarze przyjeżdżają na konsultacje, są do dyspozycji dyrekcji placówki w przypadku sytuacji nagłych - przekazała. Służby wojewody pomorskiego przekazały personelowi ośrodka dodatkowy sprzęt ochrony osobistej. Pomieszczenia DPS-u są aktualnie dezynfekowane. Dekontaminację przeprowadzają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Placówka pozostaje zamknięta dla osób z zewnątrz.

Komendant szpitala odwołany

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki jest obecnie największym w Gdańsku ogniskiem koronawirusa w regionie. Do tej pory COVID-19 zdiagnozowano u 15 podopiecznych i 11 pracowników ośrodka. 15 kwietnia, badania potwierdziły zakażenie wirusem Sars-Cov-2 u pierwszej osoby - jednego z pracowników. Personel oraz mieszkańcy ośrodka zostali wówczas objęci kwarantanną i poddani testom. Ich wyniki potwierdziły obecność patogenu u 15 podopiecznych i osoby z personelu.

W piątek wieczorem władze Gdańska i wojewoda pomorski Dariusz Drelich podjęli decyzję o ewakuacji do szpitala chorych pensjonariuszy. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz powiedziała w sobotę, że 7. Szpital MW w Gdańsku odmówił przyjęcia osób z DPS. W związku z tym chore na COVID-19 osoby zostały przetransportowane do szpitala zakaźnego.

- Jak to się stało, że szpital jednoimienny nie przyjął tych osób? Jak to możliwe, że szpital, który ma 180 łóżek i jest specjalnie wyznaczony do tego, by zajmować się osobami z koronawirusem, tego nie uczynił? Te pytania w przestrzeni publicznej nie powinny pozostać bez odpowiedzi - mówiła Aleksandra Dulkiewicz podczas konferencji prasowej.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwołał w sobotę komandora Dariusza Juszczaka ze stanowiska dyrektora szpitala. W uzasadnieniu decyzji napisał, że dymisja wynika z "niezrozumiałej decyzji dyrektora o nieprzyjęciu pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem".

Prokuratura zajęła się sprawą odmowy przyjęcia podopiecznych DPS-u do 7. Szpitala Marynarki Wojennej. Śledczy sprawdzają, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Chodzi o niedopełnienie obowiązku przez komendanta szpitala i narażenie osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

"Odmowy przyjęcia nie było"

Były już dyrektor placówki, komandor Dariusz Juszczak w oświadczeniu na portalu gdansk.naszemiasto.pl, bronił się, że "odmowy przyjęcia nie było".

"Wczoraj wieczorem rozmawiałem osobiście z dyrektor DPS. Żaden podopieczny nie gorączkował, nie kaszlał i nie miał duszności. Pani dyrektor potwierdziła, że nic szczególnego się z podopiecznymi nie dzieje. W takiej sytuacji wystarczy teleporada i nie ma wskazań do hospitalizacji. Wystarczająca jest tak zwana izolacja domowa i obserwacja, czyli w tym przypadku izolacja w DPS tym bardziej, że jest on do tego doskonale przystosowany. 7. Szpital Marynarki Wojennej nigdy nie odmówił pomocy osobom zakażonym, wymagającym hospitalizacji" - oświadczył były już dyrektor szpitala.

Dodał, że przenoszenie w takiej sytuacji chorych, mogłoby ich dodatkowo narazić.

"Kierowanie pensjonariuszy do szpitala bez wskazań do hospitalizacji naraża ich na przykład na zakażenia szpitalne i w ogóle niepotrzebne procedury medyczne" - stwierdził komandor Juszczak.

