Ruszyły szczepienia w Szczecinie. "Czekałam na ten moment wiele tygodni"

W szpitalu wojewódzkim w Szczecinie ruszyły już pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19. - To jest absolutnie wielki triumf nauki i myśli ludzkiej. Wierzę głęboko, że dzięki tym szczepieniom wykaraskamy się z tego ogromnego kryzysu, który nas spotkał - mówi prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, ordynator oddziału chorób zakaźnych. Jest ona pierwszą osobą zaszczepioną w województwie zachodniopomorskim.

Szczepienia w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie rozpoczęły się w niedzielę po godzinie 10. Pierwszą osobą, która otrzymała zastrzyk, była prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby. Jak mówiła po wszystkim do dziennikarzy, czuje się dobrze i jest szczęśliwa.

- Czekałam na ten moment wiele tygodni. Wierzyłam głęboko, że to pozwoli nam z tego kryzysu wyjść. Jestem pełna podziwu dla ludzkiego umysłu i pracy tylu ludzi, którzy podarowali nam to. To jest absolutnie wielki triumf nauki i myśli ludzkiej i wierzę głęboko, że dzięki tym szczepieniom wykaraskamy się z tego ogromnego kryzysu, który nas spotkał - mówiła.