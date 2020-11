Ruszyła akcja masowego badania 50 tysięcy osób na obecność koronawirusa

- Na te badania mogą się zgłosić przede wszystkim mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, to kobiety w wieku od 18 do 59 roku życia oraz mężczyźni od 18 do 64 roku życia. Co ważne, wszystkie te osoby, które chcą się zarejestrować na te badania, muszą być zdrowe, czyli nie mogą mieć objawów takich, jak kaszel, gorączka, duszności czy utrata węchu lub smaku - mówi Natalia Cistowska, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.