Wierni poszukiwani przez sanepid. Potwierdzono zakażenia u kolejnego księdza i zakonnika

Zakażony ksiądz, który odprawiał tam mszę, przyjechał gościnnie z innego województwa. To tam zrobiono mu test na SARS-CoV-2, który okazał się pozytywny.

Jak na razie do sanepidu zgłosiło się około 60 osób, które miały kontakt z zakażonym księdzem. Wszystkie przebywają na kwarantannie i wszystkie przejdą testy na koronawirusa.

Kwarantanna po mszy

To już drugi podobny przypadek w tym regionie województwa zachodniopomorskiego w ciągu ostatnich kilku dni. W ubiegłym tygodniu sanepid w Gryfinie poszukiwał wiernych czterech kościołów w okolicy Morynia – w Klępiczu, Starym Objezierzu, Żelichowie i w Nowym Objezierzu.

Jak przekazała nam wówczas Kapłan, w kościołach w tych miejscowościach posługę sprawował ksiądz zakażony SARS-CoV-2. Rozdawał on także komunię i spowiadał wiernych. Na co dzień mieszka on w parafii w Klępiczu.