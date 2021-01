Rodzice wcześniaków mają być szczepieni w "grupie zero", ale wytycznych na razie brakuje

Cieszymy się bardzo, bo od marca walczyliśmy o to, żeby zwiększyła się dostępność rodziców do dzieci - mówi przedstawicielka Koalicji dla Wcześniaka. Okazuje się jednak, że na razie szpitale - mimo pozytywnej decyzji ministra zdrowia - nie mają wytycznych, jak wyglądać ma szczepienie rodziców dzieci, które na świat przyszły za wcześnie.

"Zaszczepiony rodzic to bezpieczny rodzic"

- Cieszymy się bardzo, bo od marca walczyliśmy o to, żeby zwiększyła się dostępność rodziców do dzieci. Taki kontakt wzajemny jest niezbędny, a rodzic nie jest gościem na oddziale neonatologicznym - podkreśla teraz Brzozowska. I dodała: - Bardzo wierzę w to, że zaszczepiony rodzic to bezpieczny rodzic. CZYTAJ RAPORT TVN24.PL NA TEMAT SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 To, jak wygląda sprawa szczepień przeciwko COVID-19 dla rodziców wcześniaków, sprawdzał Adam Krajewski, reporter TVN24. - Diabeł tkwi w szczegółach - przyznaje reporter TVN24, który rozmawiał z przedstawicielami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Ci zwrócili się do krajowej konsultant w dziedzinie neonatologii, bo sami jeszcze nie znają szczegółów akcji szczepienia rodziców wcześniaków.