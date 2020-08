Setki ludzi na koncercie, bez maseczek i dystansu. Sprawa w prokuraturze

Koncert niespodzianka zorganizowany przez polskiego rapera młodego pokolenia, oprócz zachwytu fanów, może mu przynieść sporo problemów. Imprezą zainteresowała się policja, która poinformowała o sprawie prokuraturę, a także sanepid. Na koncercie były tłumy młodych ludzi i zero zabezpieczeń epidemiologicznych.

Tydzień temu w czwartek młody raper poinformował przez media społecznościowe o tym, że tego dnia zorganizuje koncert w Gdańsku. Do ostatniego momentu nie wiadomo było dokładnie, gdzie i kiedy odbędzie impreza.

Ponieśli go fani

Koncertem zainteresowała się gdańska policja. Zabezpieczono materiał dowodowy i przekazano go prokuraturze. - Mieliśmy tutaj do czynienia z organizacją nielegalnej imprezy masowej. Organizator doskonale powinien wiedzieć o tym, że należy ją zgłosić. Dodatkowo popełniono wykroczenie polegające na zajęciu części ulicy i chodnika, za co również grozi kara grzywny – przekazał nam asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.