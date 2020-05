Zwolnieni z obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granicy. "W końcu zobaczymy swoich bliskich"

Zgodnie z nowym rozporządzeniem pracownicy zagraniczni pracujący w Polsce oraz Polacy pracujący w państwach Unii Europejskiej zwolnieni są z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. - W końcu będziemy mogli zobaczyć swoich bliskich, jednak to jest dopiero mały krok w kierunku normalizacji całej sytuacji na pograniczu - mówi lekarz pracujący w Niemczech.

Zgodnie z opublikowanym w sobotę rozporządzeniem z kwarantanny po przekroczeniu granicy zwolnieni są m. in pracownicy zagraniczni pracujący w Polsce, bądź Polacy pracujący w państwach Unii Europejskiej. Muszą oni jednak udowodnić, że są zatrudnieni np. w Niemczech.

- Bardzo się cieszymy, to jest krok w bardzo dobrą stronę dla nas, umożliwia normalny kontakt, egzystencję na pograniczu. W końcu będziemy mogli zobaczyć swoich bliskich - mówi Rafał Krysztopik, lekarz pracujący w Pasewalku w Niemczech.

Dodaje jednak, że "jest to dopiero mały krok w kierunku normalizacji całej sytuacji na pograniczu". Nie wszystkie przejścia graniczne są otwarte. Osoby, które chcą przekroczyć granicę w Lubieszynie (Zachodniopomorskie), która jest zamknięta, muszą pojechać do oddalonego o kilkanaście kilometrów Kołbaskowa (Zachodniopomorskie).

- My jesteśmy już tak zdesperowani, tak chcemy zobaczyć tych naszych najdroższych, rodzinę, ja moją narzeczoną chciałbym zobaczyć, że już nawet taki krok bardzo mnie cieszy - mówi Krysztopik.

- Dzięki temu, że okazaliśmy jedność razem tutaj i na te protesty przychodziło bardzo wiele ludzi, ponieważ to była sytuacja uciążliwa nie tylko dla nas, ale wcześniej też dla pozostałych pracowników transgranicznych, te protesty spowodowały, że to (kwarantanna-red.) zostało zniesione - mówi Krysztopik. - To pokazuje, że w jedności jest siła - dodaje.