14 policjantów z koszalińskiej komendy na kwarantannie

Komisarz Monika Kosiec, oficer prasowa koszalińskiej policji, przekazała, że jeden z policjantów miał kontakt z osobą z rodziny, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem. Z tego powodu on i 13 funkcjonariuszy, którzy mieli z nim kontakt, decyzją sanepidu zostali w niedzielę objęci kwarantanną.

Są to policjanci wydziału kryminalnego

Jak podała oficer prasowa, od policjantów nie pobrano jeszcze materiału do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2. Ma to nastąpić zgodnie z harmonogramem zaleconym przez służby sanitarne. Objęci kwarantanną policjanci to funkcjonariusze wydziału kryminalnego koszalińskiej komendy