Niemal co trzecia osoba przeszła zakażenie koronawirusem

W województwie zachodniopomorskim od listopada 2020 roku do kwietnia tego roku przebadano 56 tysięcy zdrowych osób w wieku produkcyjnym . Celem badań było sprawdzenie, ile osób w społeczeństwie przechodzi zakażenie koronawirusem bezobjawowo oraz jaka jest odporność populacji mieszkańców regionu i ile osób już przeszło infekcję, nie wiedząc o tym.

Przekazał również, że dodając do tego liczbę osób zaszczepionych przeciw COVID-19, odporność populacji w województwie zachodniopomorskim wynosi blisko 50 procent. Potwierdza to słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o tym, że "co drugi Polak jest w jakiejś formie uodporniony na zakażenie koronawirusem".