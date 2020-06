Koronawirus w trzech szpitalach na Warmii i Mazurach

- To wskazuje, że ognisko się rozrasta. Ponieważ jest to szpital, a więc miejsce, gdzie przebywają ludzie chorzy, każdy nowy przypadek należy traktować bardzo poważnie - powiedział Janusz Dzisko, warmińsko-mazurski inspektor sanitarny.

- Szpital nie jest zamknięty, do końca tygodnia wstrzymaliśmy planowe przyjęcia. Pacjenci, którzy leżeli na oddziałach, są w placówce, do pracy przychodzą lekarze i pielęgniarki. Nie dzieje się nic dramatycznego; pracujemy tak, jak pracowaliśmy na początku pandemii - powiedziała Rodziewicz.

Kolejne zakażenia w szpitalach w województwie

Jak przekazał warmińsko-mazurski inspektor sanitarny, również w szpitalu powiatowym w Biskupcu pod Olsztynem wykryto zakażenie koronawirusem u lekarza chirurga, a w szpitalu w Piszu przebywa chory pacjent. W związku z wykryciem koronawirusa u lekarza z oddziału chirurgii ogólnej z chirurgią dziecięcą dyrekcja szpitala powiatowego w Biskupcu poinformowała w mediach społecznościowych, że wstrzymano wszystkie planowe przyjęcia do tej placówki. Oddział, na którym pracował zakażony lekarz, został zamknięty na tydzień, a personel poddano kwarantannie. "Pacjenci oddziału, po otrzymaniu wyników badań, zostaną wypisani do domów, przewiezieni do innych szpitali, bądź – w razie stwierdzenia zakażenia – przekazani do szpitala zakaźnego w Ostródzie" – poinformowano. Poradnie specjalistyczne przy tym szpitalu, z wyjątkiem poradni chirurgicznej, pracują normalnie. Dyrekcja szpitala w Biskupcu poprosiła, aby na izbę przyjęć zgłaszali się tylko pacjenci w stanie zagrożenia życia.