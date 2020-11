Ognisko koronawirusa w toruńskim szpitalu. "Sytuacja jest poważna"

- Mamy trudną sytuację w specjalistycznym szpitalu miejskim, 58 osób jest w izolacji, w tym zdecydowana większość to personel medyczny, a więc panie pielęgniarki i panie i panowie lekarze - mówił prezydent. - Sytuacja organizacyjnie jest pod nadzorem dyrekcji szpitala. Ciągle pozostaje tylko wierzyć w to, że ta fala, która dotknęła w tym wypadku szpital miejski, minie - dodał.

Obecnie nowi pacjenci nie będą przyjmowani także na oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej. Tam pobrano wymazy od 30 pacjentów. Powoli spływają już wyniki i na 13 wszystkie są dodatnie. Obecnie zapadają decyzje, czy ci pacjenci zostaną przeniesieni na oddział covidowy szpitala w Toruniu, czy będą ewakuowani do specjalistycznych placówek w regionie.

W Toruniu liczba zakażeń się zmniejszyła

- Trochę oddychamy z ulgą. Dwa tygodnie temu mieliśmy sytuację bardzo napiętą, ponad 240 dziennie przypadków zakażeń średnio w tygodniu, to był duży wskaźnik wzrostu liczby osób, które są zakażone. Już w ostatnich dniach zmniejszyło się to do poziomu 100 osób codziennie zakażonych, w związku z tym jest odrobina optymizmu, ale pamiętajmy, część osób nadal przebywa w szpitalach - mówi Michał Zaleski.