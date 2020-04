Pacjenci oddziału hematologii zakażeni koronawirusem. "Te osoby są narażone najbardziej"

- Proszę pamiętać, że pacjenci hospitalizowani na oddziałach hematologii mają obniżoną odporność, schorzenia krwi i układu krwiotwórczego. To są osoby z chorobami krwi — od anemii po szpiczaki i białaczki. Gdybyśmy mieli dokonać charakterystyki grupy zakażonych, która do nas trafiła i umieścić ją na skali ryzyka w związku z koronawirusem — to te osoby są na ciężki przebieg tej choroby narażone najbardziej. Dlatego sytuacja jest bardzo poważna. Tu nie możemy mówić, co do zasady, o lekkich przypadkach z uwagi na schorzenia współistniejące - podkreśliła rzecznik prasowa grudziądzkiego szpitala Izabela Hirsch-Lewandowska. Dodała, że zespół szpitala w Grudziądzu robi wszystko, co może, żeby uratować życie tych osób. Przyznała, że jest to kolejne wielkie wyzwanie stające przed placówką przemianowaną w jednoimienną zakaźną, ale działał w tym szpitalu dotychczas bardzo dobrze wyposażony oddział hematologii, więc nie ma najmniejszych problemów ze sprzętem.