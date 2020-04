Radni przekazali diety na dezynfekcję miasta

W nocy z czwartku na piątek w Nowym Mieście Lubawskim (woj. warmińsko-mazurskie) przeprowadzono dezynfekcję ulic. Odkażanie to inicjatywa miejskich radnych, którzy dodatkowo przekazali na ten cel swoje diety. Miejscowość jest największym ogniskiem epidemii na Warmii i Mazurach.

Idea z anteny

- Pomysł powstał po obejrzeniu na antenie TVN24 relacji z dezynfekcji w Grójcu – opowiada radny, Krzysztof Hoppe. Przez noc go przemyślał, a następnego dnia przedstawił go radnym. – Wszyscy zareagowali pozytywnie – opowiada.

Odkażanie rozpoczęło się w czwartek o godz. 22 i zakończyło nad ranem. Specjalnym środkiem dezynfekującym opryskane zostały m.in. jezdnie i chodniki, rynek i uliczki w centrum miasta, okolice instytucji publicznych i podjazd do szpitala.

- Środek jest nieszkodliwy dla ludzi i szybko ulega biodegradacji, więc jest ekologiczny – przekonywał nas Tomasz Zawadzki z firmy przeprowadzającej akcję. Mimo to burmistrz zalecił, żeby w tym czasie nie wychodzić z domu, a także nie pozostawiać samochodów wzdłuż ulic, by ułatwić działania. Mieszkańcy zastosowali się do tych zaleceń.