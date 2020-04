"Lekceważył zasady kwarantanny", musi zapłacić 20 tysięcy złotych. Ma na to siedem dni

Nie było go kilkukrotnie, kiedy policjanci przychodzili pod wskazany adres - mówi podkom. Anna Gembala z zachodniopomorskiej policji. Teraz za uporczywe łamanie kwarantanny mężczyzna musi zapłacić 20 tysięcy złotych kary. Ma na to siedem dni.

Ukarany mężczyzna to mieszkaniec powiatu gryfickiego (Zachodniopomorskie).

Jak przekazała podkom. Anna Gembala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, mężczyzna nie tłumaczył, dlaczego wychodził z mieszkania mimo obowiązującej go kwarantanny. Funkcjonariusze jednak nie zastali go pod wskazanym adresem kilka razy.

- Każda osoba objęta kwarantanną domową, musi być odpowiedzialna, by nie narażać innych na ryzyko. Niestety, nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji - mówi Gembala.

Policjanci zgłosili sprawę do Powiatowego Inspektora Sanitarnego z Gryfic, a ten nałożył karę w wysokości 20 tysięcy złotych.

Za złamanie zasad kwarantanny grozi nawet 30 tysięcy

58-letni mieszkaniec gminy Kłoczew (Lubelskie) mimo kwarantanny wychodził z domu, narażając innych ludzi . Jak ustalili policjanci, był on widziany w urzędzie gminy i sklepie. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i w piątek decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany.

Z kolei mieszkanki Gniezna (Wielkopolskie) złamały kwarantannę dwa razy. Pierwszy raz 23 marca oddaliły się od domu o 200 metrów i rozmawiały z innymi osobami. Na widok patrolu wróciły do środka. Policjanci przypomnieli im wtedy zasady kwarantanny i złożyli wniosek o ukaranie kobiet. One jednak, nic sobie z tego nie robiąc, kilka dni później wyszły ponownie. Tym razem do weterynarza.