"To akt desperacji". Otwierają biznesy, mimo obostrzeń. "Nie popieramy, ale rozumiemy"

Na Dolnym Śląsku otwierają się hotele, restauracje i stoki

Podobna motywacja towarzyszy przedsiębiorcom z górskich terenów Dolnego Śląska. Tu w poniedziałek, 18 stycznia, ponownie otworzyło się wiele z zamkniętych - z powodu obostrzeń - miejsc. Zarówno hotele, jak i restauracje czy stoki narciarskie. W samym Karpaczu z około 600 niedostępnych do tej pory miejsc otworzy się około stu. Ale - jak relacjonuje Bartłomiej Ślak, reporter TVN24, to nie tylko Karpacz. Hotelarze, restauratorzy i właściciele stoków otwierają się też między innymi w Szklarskiej Porębie, Jeleniej Górze, czy Świeradowie-Zdroju. Wszystko po to, by ratować się przed bankructwem. - Postanowiliśmy pójść krok do przodu, nie łamiąc żadnych zasad i przestrzegając wszelkich reżimów sanitarnych. Nie popełniamy przestępstwa, nie robimy tego, by pokazać, jacy jesteśmy cwani. Robimy to, żeby przeżyć, chcemy trochę normalności w naszym życiu - mówi Patryk Olszewski, współwłaściciel jeleniogórskiej restauracji Ratusz 48.