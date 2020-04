Maturzyści z niemieckiej szkoły zwolnieni z obowiązku kwarantanny. Nie wszyscy mogą liczyć na przepustki

Maturzyści ze Szczecina i Polic, którzy na co dzień uczą się w szkole w niemieckim Loecknitz, dostali specjalne przepustki od Granicznego Inspektora Sanitarnego. Oznacza to, że mogą przekraczać granicę bez obowiązku kwarantanny. Dotyczy to jednak tylko 22 osób. Nie wszyscy mają taką możliwość. Uczniowie z Kostrzyna i Słubic, którzy uczą się we Frankfurcie nad Odrą, zwolnieni z kwarantanny nie są.