Marszałek wyzdrowiał. "Piszę do Was z domu po kolejnym badaniu, które wyszło negatywnie"

"Piszę do Was z domu, gdzie mogłem powrócić po kolejnym badaniu, które wyszło negatywnie" - napisał w środę Mieczysław Struk. Marszałek województwa pomorskiego miał potwierdzoną chorobę COVID-19. Po jedenastu dniach pobytu w szpitalu i dwukrotnym badaniu potwierdzającym wynik negatywny, wrócił już do domu.