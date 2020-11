Kwarantannę mają odbywać w budynku na cmentarzu

Władze Lipna (województwo kujawsko-pomorskie) na miejsce kwarantanny zbiorowej wyznaczyło budynek na cmentarzu komunalnym. Jak tłumaczy burmistrz, "nie jest to hotel czterogwiazdkowy", ale spełnia warunki. Z decyzją nie zgadza się część radnych. - Jak można ludzi za życia umieszczać na cmentarzu? To nie jest miłe patrzeć na nagrobki, patrzeć na pogrzeby - mówi jedna z nich.

- Tam są pomieszczenia socjalne. Ja wiem, że to nie jest hotel czterogwiazdkowy, ale kwarantanna to jest coś, na co możemy się nie zgadzać, ale jesteśmy zmuszeni do tego, żeby się jej poddać. I tutaj nie szukajmy luksusów - mówił burmistrz.