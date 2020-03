Ulice będą patrolować drony, a mieszkańcy dostaną maseczki ochronne

Zmiany wprowadzane w Koszalinie mają związek z ogłoszeniem we wtorek przez premiera Mateusza Morawieckiego nowych obostrzeń w walce z koronawirusem. Dotyczą one m.in. zakazu zgromadzeń i obowiązku pozostania w domu. Znowelizowane rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące stanu epidemii zostało jeszcze tego samego dnia opublikowane w Dzienniku Ustaw.

- Pamiętajmy, jeśli wychodzimy to maksymalnie dwie osoby, jeśli udajemy się na mszę lub pogrzeb to maksymalnie pięć osób. Wprowadzono również ograniczenia jeśli chodzi o podróżowanie komunikacją miejską. Do autobusu może wejść jednorazowo 15 osób, proszę o to, aby powstrzymać się od przejazdów komunikacją przez te osoby, które nie muszą dojechać na określoną godzinę do pracy – dodał.