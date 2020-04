Nie chcieli wpuścić małżeństwa lekarzy do mieszkania, w którym mieli odbyć kwarantannę. Interweniowała policja

Małżeństwo lekarzy musi przejść kwarantannę po tym, jak w koszalińskim szpitalu odkryto pierwsze przypadki koronawirusa. Pojechali do jednego z mieszkań, które jest wyznaczone na izolatorium. Wejście zablokowali im jednak inni mieszkańcy budynku. - Narastały emocje, pojawiała się agresja, na szczęście jedynie słowna - mówi Cezary Sołowij, rzecznik szpitala w Koszalinie. Musiała jednak interweniować policja.

W środę 15 kwietnia na oddziale wewnętrznym i kardiologicznym Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie stwierdzono pierwsze przypadki koronawirusa. Oba oddziały zostały zamknięte. Z personelu zostało jedynie tyle osób, ile jest potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania szpitala.

- Pozostali pracownicy, nawet ci, którzy mieli wynik ujemny musieli ze względów epidemiologicznych i decyzją sanepidu być skierowani na kwarantannę domową bądź do izolatoriów - mówi w rozmowie z TVN24 Cezary Sołowij, rzecznik szpitala w Koszalinie.

Jedno z małżeństw lekarzy postanowiło odbyć kwarantannę w izolatorium w Koszalinie. Na miejsce odwiozła ich karetka. Jednak, kiedy chcieli wejść do środka, inni mieszkańcy budynku "zablokowali" im wejście.

- Dowiedzieli się, że jest to małżeństwo lekarskie. Informacje o tym, że mają wynik ujemny, że jest to czysto administracyjna konieczność, aby oni przebywali w tej kwarantannie, do tych mieszkańców nie docierały - opowiada Sołowij.