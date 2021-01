Zmarła dyspozytorka medyczna, chorowała na COVID-19. "Uratowała niejedno życie"

Tragiczną informację przekazali we wtorek w mediach społecznościowych dyrektor i pracownicy pogotowia w Szczecinie. Jak poinformowali, ich koleżanka zmarła w poniedziałek wieczorem. Ponad miesiąc walczyła z COVID-19 i z powikłaniami.

"Jej nagła choroba wywołała w nas niedowierzanie, a Jej śmierć trudny do pogodzenia i nieopisany smutek. Mariola przez wiele lat pracowała w szpitalu w Gryficach, a w WSPR najpierw udzielała pomocy pacjentom w zespołach ratownictwa medycznego w filii w Gryficach, zaś w ostatnich latach pracowała jako dyspozytor medyczny i kierownik dyspozytorni w Kołobrzegu. To jej miły, ciepły i kojący głos mogli usłyszeć jeszcze niedawno pacjenci dzwoniący pod numer alarmowy" - czytamy we wpisie.