Koronawirus w stacjach dializ. Kilkadziesiąt osób na kwarantannie

Ognisko koronawirusa wykryto w dwóch stacjach dializ w Kołobrzegu (Zachodniopomorskie). W placówkach leczone są osoby z ostrą niewydolnością nerek, są to więc osoby z grupy wysokiego ryzyka.

Jak ustalił reporter TVN24 Sebastian Napieraj, 14 spośród 15 zakażonych osób trafiło do szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Dwie z tych osób są w stanie ciężkim i przebywają na OIOM-ie - są to osoby w wieku powyżej 70 i 80 lat. Z kolei 12 osób trafiło na oddział zakaźny szpitala. To osoby powyżej 60 roku życia, ich stan lekarze określają jako stabilny.