Zakażony kronawirusem ksiądz odprawiał msze i spowiadał w czterech kościołach

Ksiądz rozdawał także komunię i spowiadał wiernych. Na co dzień mieszka on w parafii w Klępiczu.

Kuria przypomina o normach sanitarnych

Kuria Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej wydała komunikat w tej sprawie. "Otaczamy modlitwą Księdza i wszystkich, od których przyjął zakażenie, a także potencjalnie zagrożonych oraz służbę zdrowia i służby sanitarne (…) W związku z zakażeniem koronawirusem na terenie Parafii w Klępiczu prosimy wszystkich mieszkańców i przebywających na tym terenie gości o odpowiedzialną współpracę ze służbami sanitarnymi. W sobotę (1 sierpnia) świątynie parafii są odkażane dlatego nie jest w nich sprawowana liturgia (…). Wszystkim przypominamy o obowiązku przestrzegania w każdych warunkach życia społecznego odpowiednich do danej sytuacji norm sanitarnych".

Małgorzata Kapłan przekazała nam, że właściwie do wszystkich osób, które miały kontakt z księdzem, udało się już dotrzeć w miniony weekend.

- Kwarantanną objęto 120 osób, które brały udział we mszach w określonym czasie. Osoby te będą miały wykonywane testy. Najwcześniej wykonuje się je w siódmej dobie od ostatniego kontaktu – przekazała rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu. - Z tego, co wiem, to kościoły wprowadziły odpowiednie procedury sanitarne – dodała.