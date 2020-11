Dostali zgłoszenie o nielegalnej w dobie pandemii dyskotece. Na parkiecie kilkadziesiąt osób, bez maseczek

Policjanci dostali zgłoszenie, że w jednym z lokali na sopockim "monciaku" jest głośna impreza. Kiedy pojechali na miejsce, zobaczyli kilkadziesiąt osób. Część tańczyła na parkiecie, nie mieli maseczek i nie zachowywali dystansu. Policja i prokuratura wszczęła już postępowanie. Sprawa została też zgłoszona do sanepidu, który może nałożyć nawet 30 tysięcy złotych kary.

Do zdarzenia doszło ósmego listopada około godziny 3 nad ranem. Policjanci dostali zgłoszenie o możliwej imprezie w jednym z lokali przy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie.

- Policjanci oczywiście pojechali na miejsce, byli to kryminalni. Skontrolowali ten lokal i na miejscu potwierdzili, że rzeczywiście odbywa się tam dyskoteka. Grupa kilkudziesięciu osób przebywała w lokalu, tańczyli na parkiecie. Zauważyliśmy także, że te osoby nie zachowywały dystansu, nie miały też zasłoniętych twarzy - mówi st. asp. Lucyna Rekowska z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

Policja pod nadzorem prokuratury wszczęła już postępowanie dotyczące przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez stworzenie zagrożenia epidemiologicznego. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.

- Na miejscu legitymowaliśmy te osoby. Przekazaliśmy też materiały w tej sprawie do sanepidu, celem nałożenia kary. Pamiętajmy, że sanepid może nałożyć karę do nawet 30 tysięcy złotych - dodaje Rekowska.

"Pamiętajmy o tym, że ten koronawirus nie zniknął"

Od soboty, 7 listopada sopoccy policjanci interweniowali już wobec 30 osób, które naruszyły przepisy sanitarne. 28 osób zostało ukaranych mandatami, w większości za brak zakrycia twarzy, jedną osobę pouczono, a wobec kolejnej osoby zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. - Cały czas apelujemy do wszystkich, stosujmy się do obostrzeń. Pamiętajmy o tym, że ten koronawirus nie zniknął, cały czas jest między nami - mówi policjantka.