Jechał rowerem z Belgii, chciał uniknąć kwarantanny. Zdradziły go bagaże

Zdziwieni celnicy w pobliżu polsko-niemieckiej granicy zatrzymali rowerzystę obładowanego bagażami. W trakcie rozmowy przyznał, że wraca z Belgii na święta , by uniknąć przymusowej kwarantanny. W dodatku stwierdził, że chorował na Covid-19.

Powiedział, że wykryto u niego koronawirusa

Funkcjonariusze KAS zaczęli przepytywać mężczyznę i ten przyznał, że granicę przekroczył w miejscu niedozwolonym, twierdził, że od trzech dni wraca z pracy w Belgii i że próbował ominąć kontrolę sanitarną. – Zrobił to świadomie, bo chciał uniknąć kwarantanny – opowiada Brzoza.

Rowerzysta w rozmowie z mundurowymi stwierdził także, że w Belgii wykryto u niego koronawirusa i że miał zostać z niego wyleczony. Celnicy przekazali mężczyznę Straży Granicznej oraz wojsku. Zbadały go także służby medyczne – nie miał żadnych objawów Covid-19.

Wybieg nie popłacił rowerzyście – nie dość, że nie dojechał do domu na Wielkanoc, bo trafił na dwutygodniową kwarantannę do szczecińskiego hotelu, to jeszcze dostał mandat w wysokości 500 złotych.