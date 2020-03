Burmistrz Helu chce zamknąć Półwysep Helski dla turystów. "Mądra decyzja". "Pieniądz nie jest najważniejszy"

Ograniczenia wjazdu na Półwysep Helski dla przyjezdnych w czasie epidemii - tego chce burmistrz Helu Mirosław Wądołowski. Wysłał już pismo do wojewody pomorskiego w tej sprawie. To efekt tego, że w weekend do miejscowości zjechało się mnóstwo turystów. - Tu jest większość starszych mieszkańców, młodzieży jest bardzo mało. To bardzo mądra decyzja - komentują mieszkańcy.