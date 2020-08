Pojechali autobusem nad morze, tak powstało nowe ognisko koronawirusa. Mimo to planują kolejne wycieczki

Urlop - jak informuje wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer - został zorganizowany przez organizację związkową z Ruchu Halemba (to jedna z trzech części kopalni Ruda). - Każdy ma prawo jechać na wakacje, ale to, co nas najbardziej niepokoi w tym przypadku, to sposób organizacji tego wyjazdu - komentuje nam Mejer. Szczególnie to, że zdecydowana większość z grupy 80 osób, które brały udział w wyjeździe, została upchnięta do jednego autokaru.