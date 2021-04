"Problemy z systemem" i kilka godzin w kolejce na szczepienie

Problemy z systemem

- To nie jest sytuacja związana z naszym systemem informatycznym, tylko i wyłącznie z zewnętrznym systemem informatycznym, tym który dotyczy i rejestracji, i całej organizacji zewnętrznej pracy przy szczepieniu poszczególnych osób. Ze swojej strony mogę przeprosić, ale nie jest to naprawdę nasza wina - tłumaczy.

Dodała, że szczepienia były zaplanowane do godziny 17, ale ze względu na opóźnienia personel zostanie do ostatniej osoby, która chce zostać zaszczepiona. Może to potrwać nawet do godziny 22.