Zbierają laptopy i tablety do zdalnej nauki dla uczniów. "Skala problemu jest bardzo duża"

- Jest troje, czworo czy pięcioro dzieci i jeden komputer. Skala problemu jest bardzo duża - mówi Anna Czarnowska, która zorganizowała zbiórkę laptopów i tabletów do nauki zdalnej dla dzieci w województwie pomorskim. W ramach akcji zbierany jest sprzęt nowy i używany, który trafia później do potrzebujących rodzin.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w sobotę, że ze względu na epidemię COVID-19 nauka zdalna w szkołach zostanie przedłużona do świąt. Chociaż dzieci zaczęły taką naukę już wcześniej, to nadal jest to dla wielu rodzin problem, głównie ze sprzętem. Stąd pomysł na zbiórkę laptopów i tabletów, którą zorganizowała Anna Czarnowska z Gdańska.

- Akcja polega na zbieraniu laptopów, nowych bądź używanych, dla dzieci, które nie mają możliwości nauki, są wykluczone edukacyjnie, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie stać rodziców na zakup takich narzędzi - tłumaczy Czarnowska.

Dodaje, że najczęściej zgłaszają się do niej rodziny wielodzietne. - Jest troje, czworo, pięcioro dzieci i jest jeden odbiornik, jedno narzędzie do nauki, czyli tablet lub laptop i rodzi się problem bardzo duży, ponieważ każdy ma swoje indywidualne lekcje i w ten sposób dzieci zostają wykluczone edukacyjnie - mówi.

Czarnowska przyznaje, że do pomocy przyłączyły się również samorządy - m.in. marszałek województwa pomorskiego zapowiedział dostarczenie 200 sztuk sprzętu do edukacji. Jednak, jak mówi, to kropla w morzu potrzeb.

- Nam udało się w tej chwili kilkanaście sztuk zebrać, a tak naprawdę potrzebujemy kilkadziesiąt - mówi kobieta.

Jak dodaje, sprzęt rozdawany jest na bieżąco, bo rok szkolny trwa i taka pomoc nie może czekać.

W akcji pomaga Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku. To tam można przynosić sprzęt, który trafi później do uczniów.

W pełni sprawne urządzenia można przynosić na portiernię szkoły przy ul. Rogalińskiej 17 w Gdańsku. Gwarantujemy, że trafi do najbardziej potrzebujących uczniów z terenu Gdańska i okolic. Szkoła jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 Osoby, które chciałyby przekazać sprzęt, ale nie mogą zrobić tego osobiście, są proszone o kontakt z dyrektorem szkoły Kamilem Gajewskim - k.gajewski@morskaszkola.pl.

Szkoły zamknięte do świąt

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w sobotę na konferencji prasowej, że z powodu epidemii COVID-19 zamknięcie szkół jest przedłużone do 23-24 grudnia. - Byliśmy nakłaniani przez niektórych ludzi, ośrodki, do otwarcia szkół. Jednak zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do (...) 23-24 grudnia. Następnie podjęliśmy decyzję o tym, że ferie, czyli przerwa edukacyjna w szkołach, będą skumulowane w jednym okresie - między początkiem stycznia, 4 stycznia, to bodaj jest poniedziałek - a 17-18 stycznia - powiedział Morawiecki.

Autor:MAK

Źródło: TVN24/PAP