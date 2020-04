Okradziono przedszkole dla dzieci z porażeniem mózgowym. "Złodzieje odebrali głos naszym dzieciom"

Włamanie

- Tablety miały specjalistyczne oprogramowanie, bo służyły dzieciom do komunikowania się. Korzystały z nich dzieci posługujący się komunikacją alternatywną i wspomagającą, które nie potrafią werbalnie się porozumieć. To było ich narzędzie do kontaktowania się z nami, więc ta wartość jest nie do ocenienia - mówi Ewa Lewandowska.