Były testy dla zmotoryzowanych, teraz są też dla pieszych i rowerzystów. Ruszyło mobilne centrum walk-thru

Niedawno w Pomorskiem uruchomiono pierwszy punkt poboru próbek drive-thru w Polsce, a teraz otwarto pierwszy punkt walk-thru. Mogą z niego w bezpieczny sposób korzystać osoby niezmotoryzowane. Testy są bezpłatne, ale wymagają wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Mobilny punkt pobrań próbek do badań pod kątem COVID-19, nazwany z angielskiego walk-thru, stanął przy bramie wjazdowej prowadzącej do Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Oferuje on darmowe testy każdej chętnej osobie, która może być nosicielem wirusa.

Punkt walk-thru ruszył w Gdańsku PAP/Marcin Gadomski

W Pomorskiem działają już cztery centra tak zwane drive-thru, które oferują testy na koronawirusa dla tych, którzy mogą przyjechać samochodem. W trakcie pobierania próbki nie muszą oni nawet wychodzić z pojazdu.

Z kolei punkt walk-thru dedykowany jest dla pieszych czy rowerzystów. To zamknięty kontener, do którego podchodzi jeden pacjent, szybko pobierana jest próbka i może udać się do domu w oczekiwaniu na wyniki. Pozostałe osoby czekają w kolejce na pobranie wymazu na zewnątrz.

Najpierw telefon, potem test

– Ten punkt to odpowiedź na potrzeby osób niezmotoryzowanych – tłumaczy Krzysztof Król z Olivia Business Centre, spółki, która sfinansowała budowę centrum poboru próbek.

Jak podkreśla Król, budowa centrum z pełnym wyposażeniem trwała zaledwie dziesięć dni.

Pobieraniem próbek do badań zajmują się – w ramach wolontariatu – studenci Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) w Gdańsku. Jak wyjaśnił obecny na otwarciu punktu dyrektor naczelny UCK Jakub Kraszewski, pobrane przez studentów próbki przekazywane będą do laboratorium sanepidu albo laboratorium centrum.

Wymaz pobierany jest bezkontaktowo PAP/Marcin Gadomski

- Ten mobilny moduł-budynek jest jednak przystosowany również do autonomicznego prowadzenia badań. Gdybyśmy pozyskali aparat point-of-care, testy można by wykonywać w miejscu poboru materiału – zaznaczył.

Dodał, że do bezpłatnych badań może zgłosić się każdy. – Musi jednak spełniać pewne warunki. Po pierwsze musi zadzwonić na infolinię UCK, gdzie przejdzie ankietę – powiedział Kraszewski, zaznaczając, że do badań kwalifikowane będą osoby mające objawy mogące wskazywać na infekcję koronawirusem i ci, którzy mieli bezpośredni kontaktem z kimś, kto jest chory.

Aby skorzystać z badania, należy wcześniej umówić się telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel. (58) 72– 05-05 (po połączeniu się z infolinią należy tonowo wybrać podany numer wewnętrzny). Rejestracja działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12-15. Z kolei próbki pobierane są przez cały tydzień (także w sobotę i niedzielę) w godz. 13-16.

Wyniki w dobę

Kraszewski podkreślił, że osoba badana musi okazać dowód osobisty. – Wynik badania dostępny jest do 24 godzin – dodał, wyjaśniając, że informacja o wynikach przekazywana będzie zainteresowanym telefonicznie.

Kraszewski poinformował również, że punkt dziennie będzie mógł pobrać próbki od około 40 osób. Wyjaśnił, że obiekt ustawiono na terenie kampusu UG ze względu na dobrą lokalizację, w tym bliskość głównej arterii komunikacyjnej biegnącej przez Gdańsk. Dodał, że nie wiadomo jeszcze, jak długo mobilne centrum działać będzie na terenie kampusu UG ani też, gdzie zostanie przeniesione później.

- Będziemy chcieli badać przesiewowo przede wszystkim osoby pracujące w zamkniętych przestrzeniach, w bliskim kontakcie – zdradza Tomasz Augustyniak, szef Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Jak podkreśla Augustyniak, sytuacja epidemiologiczna w Pomorskiem jest "stabilna". Trwają więc dyskusje nad zmianą formuły rejestrowania do mobilnych punktów w regionie, by nie dopuścić do takiej sytuacji jak na Śląsku, gdzie COVID-19 masowo zaatakował górników. Badania mają być ukierunkowane na grupy zawodowe – nie, jak wcześniej, na testowanie osób, które miały kontakt z zakażonymi. W pierwszej kolejności myśli się o stoczniowcach czy pracownikach branży budowlanej.

Autor:eŁKa/ks

Źródło: TVN24 Pomorze/PAP