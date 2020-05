Szpital nie przyjął zakażonych pensjonariuszy DPS. Prokuratura: śledztwa nie będzie

Komendant szpitala odwołany

Tego samego dnia władze Gdańska i wojewoda pomorski Dariusz Drelich podjęli decyzję o ewakuacji do szpitala chorych pensjonariuszy. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz powiedziała następnego dnia, 18 kwietnia, że 7. Szpital MW w Gdańsku odmówił przyjęcia osób z DPS. W związku z tym chore na COVID-19 osoby zostały przetransportowane do szpitala zakaźnego.

- Jak to się stało, że szpital jednoimienny nie przyjął tych osób? Jak to możliwe, że szpital, który ma 180 łóżek i jest specjalnie wyznaczony do tego, by zajmować się osobami z koronawirusem, tego nie uczynił? Te pytania w przestrzeni publicznej nie powinny pozostać bez odpowiedzi - mówiła Aleksandra Dulkiewicz podczas konferencji prasowej.