ECMO to "ostatnia deska ratunku" dla pacjentów, którzy nie są w stanie oddychać

Zastępuje pracę płuc, kiedy respirator już nie pomaga. ECMO, czyli aparat umożliwiający pozaustrojowe natlenianie krwi, może uratować życie pacjentom ze skrajną niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19. - Jest to taka ostatnia deska ratunku przed ewentualną transplantacją płuc - mówi Krzysztof Jarmoszewicz, ordynator oddziału kardiochirurgii szpitala specjalistycznego w Wejherowie. To jedyna placówka na Pomorzu, gdzie używane jest ECMO.

- Jeśli decydujemy się na taką terapię, to znaczy, że już płuca pacjenta są w takim stanie, że nie są zdolne do natleniania krwi i rzeczywiście można powiedzieć, że w tym wypadku jest to taka ostatnia deska ratunku przed ewentualną transplantacją płuc, bo to jest kolejny krok, który jest możliwy, ale to już naprawdę ostatnia deska ratunku - mówi Krzysztof Jarmoszewicz - ordynator oddziału kardiochirurgii szpitala specjalistycznego w Wejherowie.