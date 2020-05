9 osób z bazy lotniczej w Malborku z koronawirusem. "Jednostka działa normalnie"

Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej poinformowało w niedzielę, że w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego aktualnie jest dziewięć potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, co stanowi mniej niż 1 proc. personelu bazy.

Ministerstwo poinformowało, że przed wejściem do jednostek wykonywany jest pomiar temperatury ciała, pracownicy są zobowiązani do noszenia maseczek oraz do dezynfekcji rąk. Jak zapewnił resort, szkolenia lotnicze prowadzone są zgodnie z przyjętym planem.