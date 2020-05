W altance odbywa kwarantannę. Oznaczyli jego działkę taśmą, żeby "ludzie omijali ją z daleka". W nocy ktoś wybił szyby

Po powrocie z zagranicy pan Karol nie chciał wracać do domu, gdzie jest jego żona w ciąży i dziecko. Żeby ich nie narażać postanowił, że dwutygodniową kwarantannę odbędzie w swojej altance na terenie Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Czaplinku (Zachodniopomorskie). Jak mówi, sanepid wydał na to zgodę.

- Najpierw z pretensją do mnie, jakim prawem i kto wydał zgodę na to, że ja tutaj będę na kwarantannie, jakim prawem tu jestem, dlaczego jej nie poinformowałem. Powiedziałem, że zgodę wydał sanepid ze Szczecinka i Drawska Pomorskiego. Okleiła teren, cały samochód i cały płot dookoła taśmą. W internecie napisała, że "przebywa tu osoba na kwarantannie, żeby się nie zbliżać" - opowiada pan Karol.

- Dlaczego go oznakowaliśmy? Po prostu, żeby ludzie omijali tę działkę z daleka, żeby po prostu też się chronili. To jest jednak ogród, na którym mieści się ponad 400 działek i ludzie chodzą tamtędy. Kodeks nasz działkowy też jest kodeksem i też musimy tych praw przestrzegać. On nie miał prawa być na tej działce umieszczony. Są inne miejsca do tego przeznaczone, a on sobie wybrał działkę bez konsultacji z nikim - mówi Okulewicz.