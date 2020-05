Po ataku przyszło wsparcie dla mężczyzny na kwarantannie. "Ludzie okazali bardzo dużo serca, serdeczności"

"Ludzie okazali bardzo dużo serca"

- Znalazł mnie taki pan, wspaniały człowiek, nie znam dokładnie imienia i nazwiska, wiem, że jest z Wenecji. Napisał do mnie, że po przeczytaniu mojej historii, tego wszystkiego, co tu się wydarzyło (...) postanowił kupić mi cztery nowe opony - opowiada mężczyzna.

Oznaczyli jego działkę taśmą, w nocy ktoś wybił okna

- Najpierw z pretensją do mnie, jakim prawem i kto wydał zgodę na to, że ja tutaj będę na kwarantannie, jakim prawem tu jestem, dlaczego jej nie poinformowałem. Powiedziałem, że zgodę wydał sanepid ze Szczecinka i Drawska Pomorskiego. Okleiła teren, cały samochód i cały płot dookoła taśmą. W internecie napisała, że "przebywa tu osoba na kwarantannie, żeby się nie zbliżać" - opowiadał pan Karol.

- Dlaczego go oznakowaliśmy? Po prostu, żeby ludzie omijali tę działkę z daleka, żeby po prostu też się chronili. To jest jednak ogród, na którym mieści się ponad 400 działek i ludzie chodzą tamtędy. Kodeks nasz działkowy też jest kodeksem i też musimy tych praw przestrzegać. On nie miał prawa być na tej działce umieszczony. Są inne miejsca do tego przeznaczone, a on sobie wybrał działkę bez konsultacji z nikim - powiedziała w rozmowie z TVN24.