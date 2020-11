10 minut, co najmniej 10 osób bez maseczki. Nie wszyscy przestrzegają zasad w galeriach handlowych

Od soboty wszystkie sklepy i punkty usługowe w galeriach handlowych znów dostępne są dla klientów, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Nie wszyscy jednak się do nich stosują, co pokazał nasz eksperyment w Szczecinie.

Kamera ustawiona w szczecińskim Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy nagrywała jedno z wejść do budynku bez przerw przez 10 minut. Udało nam się naliczyć przynajmniej 10 osób, które w tym czasie były w galerii i nie miały założonej obowiązkowej maseczki.

Na narty – tak, do siłowni – już nie

Nadal obwiązują tak zwane godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–12.00), przy czym z uwagi na zwyczajowo skrócony czas pracy w dniu 24 grudnia 2020 roku rząd proponuje rezygnację z tego obostrzenia w tym dniu.

Ograniczenia do Bożego Narodzenia

Salony fryzjerskie i kosmetyczne mogą funkcjonować, ale w reżimie sanitarnym – co oznacza co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi.

W przypadku kasyn oraz obiektów działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety obowiązuje jedna osoba na 15 m kw. powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

W transporcie publicznym obowiązują ograniczenia w liczbie osób: 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

"Przewiduje się, że większość z wymienionych ograniczeń będzie obowiązywać do dnia 27 grudnia 2020 r. Do tego czasu zostaną podjęte decyzje w sprawie ewentualnego utrzymania ograniczeń lub ich zmiany" – napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.