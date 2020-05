Nie żyją trzy zakonnice z klasztoru w Chełmnie

Zmarła trzecia zakonnica z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chełmnie chora na COVID-19 - poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa jednoimiennego szpitala zakaźnego w Grudziądzu. Jednocześnie zapewniła, że pozostali chorzy z tego ogniska koronawirusa są w stanie dobrym.

- Dotychczas zmarły trzy siostry zakonne z tego ogniska koronawirusa - poinformowała we wtorek Izabela Hirsch-Lewandowska, rzeczniczka prasowa jednoimiennego szpitala zakaźnego w Grudziądzu.

Wszyscy pensjonariusze zdrowi

Pierwsza zakonnica zmarła 4 kwietnia, miała 79 lat. Kolejne dwie ofiary COVID-19 to 85-letnia siostra zakonna, która do szpitala w Grudziądzu została przetransportowana z izolatorium w Ciechocinku oraz 98-letnia zakonnica, o śmierci której poinformowano we wtorek rano.