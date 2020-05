Nie żyje czwarta zakonnica z klasztoru w Chełmnie

Zmarła czwarta zakonnica z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chełmnie chora na COVID-19 - poinformował w środę jednoimienny szpital zakaźny w Grudziądzu. Pozostałe siostry zakonne hospitalizowane z powodu COVID-19 są w stanie od dobrego po średnio-ciężki. Nie wymagają jednak w tym momencie podłączenia do respiratora.

Wszyscy pensjonariusze zdrowi

Pierwsza zakonnica, która zmarła, miała 79 lat. Kolejne dwie ofiary COVID-19 to 85-letnia siostra zakonna, która do szpitala w Grudziądzu została przetransportowana z izolatorium w Ciechocinku oraz 98-letnia zakonnica, o śmierci której poinformowano we wtorek rano.